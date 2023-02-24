Rado Radic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rado Radic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rado Radic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rado Radic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rado Radic 8 Ekim 2000 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Rado Radić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rado Radic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Rado Radic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rado Radic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rado Radic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rado Radic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rado Radic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rado Radic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vojvodina U19

8 Ağustos 2019 yılında FavAC

13 Şubat 2020 yılında FK Alfa Modriča

1 Temmuz 2021 yılında Sloga Doboj

25 Temmuz 2022 yılında Tekstilac

Rado Radic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rado Radic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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