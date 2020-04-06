Radomir Antiç kimdir? Birçok kişi acı haber sonrası Radomir Antiç hakkında internette arama yapmaya başladı. Radomir Antiç'in biyografisi merak ediliyor. Peki Radomir Antiç kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? | Neden öldü? Detaylar haberimizde...

RADOMİR ANTİÇ KİMDİR?

Radomir Antiç isimli futbolcu 22.11.1948 tarihinde Žitiste şehrinde Sırbistan ülkesinde dünyaya geldi. Radomir Antiç oynadığı mevkii Defans oyuncusudur.

Antiç, 1978 yılında da Fenerbahçe'de forma giymişti.

Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski teknik direktörlerindendir.

Ayrıca Atletico Madrid ile 1995-96 sezonunda hem La Liga Şampiyonluğu hem de İspanya Kupası'nı kazanmıştı.

Uyruğu: Sırp

Doğum Tarihi: 22.11.1948

Doğum Yeri: Sırbistan

Pozisyon: Defans

Görev: Futbolcu

Pozisyon: Defans

RADOMİR ANTİÇ NEDEN ÖLDÜ?

Radomir Antiç'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu konuda açıklama yapılması halinde haberimizde yer verilecektir.