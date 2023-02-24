Rados Dedic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rados Dedic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rados Dedic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rados Dedic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rados Dedic 17 Mayıs 1993 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rados Dedic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rados Dedic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Rados Dedic'nin FK Jezero ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rados Dedic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rados Dedic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rados Dedic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rados Dedic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2016 yılında Kom Podgorica

1 Ocak 2019 yılında OFK Titograd

1 Temmuz 2019 yılında FK Decic Tuzi

22 Temmuz 2020 yılında FK Jezero

Rados Dedic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rados Dedic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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