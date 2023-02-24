Rados Dubljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rados Dubljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rados Dubljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rados Dubljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rados Dubljevic 22 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Радош Дубљевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rados Dubljevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rados Dubljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Ibar futbol takımında oynamaktadır. FK Ibar takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rados Dubljevic'nin FK Ibar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rados Dubljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rados Dubljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2021 yılında FK Bokelj
1 Ocak 2022 yılında Sutjeska II
1 Temmuz 2022 yılında Sutjeska Niksic
9 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
31 Aralık 2022 yılında Sutjeska Niksic
10 Şubat 2023 yılında FK Ibar
30 Haziran 2023 yılında Sutjeska Niksic
Rados Dubljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rados Dubljevic şuan FK Ibar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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