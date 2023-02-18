Rados Protic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rados Protic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rados Protic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rados Protic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rados Protic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rados Protic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rados Protic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rados Protic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rados Protic 31 Ocak 1987 tarihinde Sremska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Радош Протић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rados Protic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rados Protic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rados Protic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rados Proticboyu ve yaşı kaç

Rados Protic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rados Protic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Rados Protic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rados Protic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Teleoptik

31 Aralık 2008 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2009 yılında Leotar Trebinje

31 Aralık 2009 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2010 yılında Macva

23 Haziran 2010 yılında Jagodina

1 Şubat 2012 yılında PFK Oleksandria

20 Ağu 2013 yılında Novi Pazar

5 Temmuz 2014 yılında FK Sarajevo

17 Ağu 2015 yılında Novi Pazar

31 Aralık 2015 yılında FK Sarajevo

2 Şubat 2016 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

14 Temmuz 2017 yılında Macva

20 Şubat 2018 yılında Kisvárda

3 Ağu 2020 yılında FK Indjija

9 Temmuz 2021 yılında Zelez. Pancevo

4 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

Rados Protic kimdir

Rados Protic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rados Protic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Rados Protic nereli

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