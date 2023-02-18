Radosav Aleksic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radosav Aleksic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radosav Aleksic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radosav Aleksic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radosav Aleksic 6 Mart 1986 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Радосав Алексић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radosav Aleksic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Radosav Aleksic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Radosav Aleksic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radosav Aleksic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radosav Aleksic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radosav Aleksic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radosav Aleksic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Kopaonik

30 Haziran 2009 yılında Napredak

1 Temmuz 2010 yılında Radnicki 1923

1 Ocak 2012 yılında Slavija S.

1 Ocak 2014 yılında Zrinjski Mostar

22 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

24 Şubat 2015 yılında Travnik

1 Temmuz 2016 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2018 yılında Radnik Bijelj.

3 Şubat 2019 yılında FK Andijon

1 Şubat 2020 yılında Trayal

Radosav Aleksic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radosav Aleksic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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