Radosav Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radosav Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radosav Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radosav Petrovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radosav Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radosav Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Radosav Petrovic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radosav Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radosav Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radosav Petrovic 8 Mart 1989 tarihinde Ub şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Радосав Петровић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radosav Petrovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radosav Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radosav Petrovic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radosav Petrovicboyu ve yaşı kaç

Radosav Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Radosav Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Radosav Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radosav Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2008 yılında Partizan

9 Ağu 2011 yılında Blackburn

22 Ağu 2012 yılında Gençlerbirliği

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2016 yılında Sporting CP

31 Ocak 2017 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2017 yılında Sporting CP

19 Ağu 2019 yılında UD Almería

10 Ağu 2021 yılında Real Zaragoza

31 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Radosav Petrovic kimdir

Radosav Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radosav Petrovic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Radosav Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 11 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radosav Petrovic nereli

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