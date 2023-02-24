Radoslav Apostolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Apostolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Apostolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Apostolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Apostolov 7 Haziran 1997 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Христов Апостолов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Apostolov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Radoslav Apostolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radoslav Apostolov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radoslav Apostolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Apostolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslav Apostolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Apostolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Botev Plovdiv

27 Temmuz 2016 yılında Levski Karlovo

1 Ocak 2017 yılında Botev Plovdiv

15 Ocak 2018 yılında Nesebar

30 Haziran 2018 yılında Botev Plovdiv

20 Ağustos 2018 yılında Nesebar

1 Ocak 2019 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Neftochimik

30 Haziran 2020 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2020 yılında Beroe

1 Temmuz 2021 yılında Etar

1 Temmuz 2022 yılında Maritsa

Radoslav Apostolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Apostolov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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