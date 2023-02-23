Radoslav Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslav Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radoslav Dimitrov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radoslav Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslav Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Dimitrov 12 Ağustos 1988 tarihinde Lovech şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Бончев Димитров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Dimitrov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radoslav Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Radoslav Dimitrov'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radoslav Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Radoslav Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Montana

30 Haziran 2008 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2008 yılında Sportist Svoge

31 Aralık 2008 yılında Litex Lovech

1 Şubat 2009 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2010 yılında Montana

30 Haziran 2010 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

1 Eylül 2014 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2015 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2015 yılında FC Botosani

9 Ocak 2017 yılında Univ. Craiova

10 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

Radoslav Dimitrov kimdir

Radoslav Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Dimitrov şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Litex Lovech (1996-2007)

Radoslav Dimitrov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radoslav Dimitrov nereli

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