Radoslav Dimitrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Dimitrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Dimitrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Dimitrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Dimitrov 3 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Георгиев Димитров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Dimitrov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radoslav Dimitrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Radoslav Dimitrov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radoslav Dimitrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Dimitrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslav Dimitrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Dimitrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2017 yılında CSKA 1948

22 Şubat 2018 yılında Germaneya

1 Temmuz 2019 yılında Levski Karlovo

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

1 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Radoslav Dimitrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Dimitrov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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