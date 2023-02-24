Radoslav İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav İliev 30 Temmuz 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Илянов Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav İliev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radoslav İliev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Radoslav İliev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radoslav İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslav İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2020 yılında Sl. Geroy

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

Radoslav İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav İliev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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