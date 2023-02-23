Radoslav Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslav Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radoslav Kirilov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radoslav Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslav Kirilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Kirilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Kirilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Kirilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Kirilov 29 Haziran 1992 tarihinde Simitli şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Кирилов Кирилов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Kirilov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World football Managament yapmaktadır. Radoslav Kirilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Radoslav Kirilov'nin CSKA 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Radoslav Kirilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Kirilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Radoslav Kirilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Kirilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Riccione Jun.

1 Temmuz 2008 yılında Rimini Gio

1 Temmuz 2009 yılında Rimini U19

1 Temmuz 2010 yılında Chievo U19

11 Temmuz 2012 yılında Lumezzane

30 Haziran 2013 yılında Chievo Verona

12 Temmuz 2013 yılında Carpi

30 Ocak 2014 yılında Chievo Verona

31 Ocak 2014 yılında Unione Venezia

30 Haziran 2014 yılında Chievo Verona

10 Temmuz 2014 yılında Cremonese

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

15 Temmuz 2015 yılında Südtirol

30 Haziran 2016 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2016 yılında Beroe

30 Haziran 2017 yılında Chievo Verona

23 Temmuz 2017 yılında Pirin

30 Haziran 2018 yılında Chievo Verona

10 Temmuz 2018 yılında Vis Pesaro

16 Ocak 2019 yılında Chievo Verona

18 Ocak 2019 yılında Slavia Sofia

26 Ağustos 2022 yılında CSKA 1948

Radoslav Kirilov kimdir

Radoslav Kirilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Kirilov şuan CSKA 1948 takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Radoslav Kirilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 10 numaralı formasıyla 13 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radoslav Kirilov nereli

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