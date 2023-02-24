Radoslav Terziev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Terziev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Terziev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Terziev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Terziev 6 Ağustos 1994 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Галинов Терзиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Terziev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radoslav Terziev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radoslav Terziev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radoslav Terziev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Terziev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslav Terziev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Terziev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Botev U19

4 Ocak 2013 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2014 yılında Botev U19

1 Temmuz 2014 yılında Botev Plovdiv

19 Ağustos 2020 yılında Slavia Sofia

11 Ocak 2021 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2022 yılında Etar

1 Ocak 2023 yılında Krumovgrad

Radoslav Terziev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Terziev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Radoslav Terziev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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