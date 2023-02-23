Radoslav Tsonev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Tsonev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Tsonev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Tsonev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Tsonev 29 Nisan 1995 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Александров Цонев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Tsonev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radoslav Tsonev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radoslav Tsonev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radoslav Tsonev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rtsonev21/

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Radoslav Tsonev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Tsonev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Radoslav Tsonev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Tsonev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Levski Sofia

1 Temmuz 2013 yılında Botev Vratsa

31 Aralık 2013 yılında Levski Sofia

22 Ağustos 2016 yılında Lecce

8 Ocak 2019 yılında Viterbese

30 Haziran 2019 yılında Lecce

25 Ocak 2020 yılında Monopoli

31 Ağustos 2020 yılında Lecce

14 Eylül 2020 yılında Levski Sofia

18 Ağustos 2022 yılında Pirin

1 Ocak 2023 yılında Arda Kardzhali

Radoslav Tsonev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Tsonev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radoslav Tsonev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pirin Blagoevgrad (2003-2009), Levski Sofia (2009-2013)

Bulgaristan takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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