Radoslav Zahariev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Zahariev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Zahariev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Zahariev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Zahariev 25 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Данаилов Захариев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Zahariev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radoslav Zahariev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa II futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa II takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radoslav Zahariev'nin Botev Vratsa II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radoslav Zahariev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Zahariev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslav Zahariev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Zahariev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets U17

21 Temmuz 2022 yılında Botev Vratsa II

Radoslav Zahariev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Zahariev şuan Botev Vratsa II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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