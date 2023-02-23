Radoslav Zhivkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslav Zhivkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslav Zhivkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslav Zhivkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslav Zhivkov 27 Mart 1999 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Радослав Руменов Живков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslav Zhivkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Radoslav Zhivkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Radoslav Zhivkov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radoslav Zhivkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslav Zhivkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslav Zhivkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslav Zhivkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında CSKA-Sofia

7 Temmuz 2018 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2021 yılında CSKA-Sofia

9 Eylül 2021 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia

6 Eylül 2022 yılında Septemvri Sofia

31 Aralık 2022 yılında CSKA-Sofia

Radoslav Zhivkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslav Zhivkov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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