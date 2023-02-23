Radoslaw Adamski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Adamski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Adamski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslaw Adamski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslaw Adamski 7 Aralık 1992 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Adamski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslaw Adamski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 18 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Adamski'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radoslaw Adamski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslaw Adamski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radoslaw Adamski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslaw Adamski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Resovia II

1 Ocak 2013 yılında Resovia

1 Temmuz 2013 yılında Wisłok S.

30 Haziran 2014 yılında Resovia

12 Temmuz 2016 yılında Stalowa Wola

5 Ocak 2017 yılında P. Przemysl

18 Temmuz 2017 yılında Resovia

Radoslaw Adamski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslaw Adamski şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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