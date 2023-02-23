Radoslaw Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Bak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Bak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslaw Bak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslaw Bak 26 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Bąk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslaw Bak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Bak'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radoslaw Bak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslaw Bak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Radoslaw Bak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslaw Bak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Resovia II

20 Temmuz 2022 yılında Resovia

Radoslaw Bak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslaw Bak şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.