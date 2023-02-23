Radoslaw Cielemecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Cielemecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Cielemecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslaw Cielemecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslaw Cielemecki 19 Şubat 2003 tarihinde Świebodzice şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Cielemęcki şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslaw Cielemecki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gol International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Cielemecki'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radoslaw Cielemecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslaw Cielemecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Radoslaw Cielemecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslaw Cielemecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2018 yılında Legia U19

1 Temmuz 2019 yılında Legia II

1 Temmuz 2021 yılında Wisla Plock

Radoslaw Cielemecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslaw Cielemecki şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Radoslaw Cielemecki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.