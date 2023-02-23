Radoslaw Golebiowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Golebiowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslaw Golebiowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radoslaw Golebiowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radoslaw Golebiowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Golebiowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslaw Golebiowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Golebiowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Golebiowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslaw Golebiowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslaw Golebiowski 24 Kasım 2001 tarihinde Częstochowa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Gołębiowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslaw Golebiowski Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Radoslaw Golebiowski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Golebiowski'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radoslaw Golebiowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslaw Golebiowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Radoslaw Golebiowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslaw Golebiowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2019 yılında Skra Czesto.

1 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

1 Eylül 2022 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Widzew Lodz

Radoslaw Golebiowski kimdir

Radoslaw Golebiowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslaw Golebiowski şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Radoslaw Golebiowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radoslaw Golebiowski nereli

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