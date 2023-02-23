Radoslaw Murawski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Murawski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Murawski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslaw Murawski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslaw Murawski 22 Nisan 1994 tarihinde Gliwice şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Paweł Murawski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslaw Murawski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Radoslaw Murawski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Murawski'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radoslaw Murawski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslaw Murawski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Radoslaw Murawski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslaw Murawski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Piast Gliwice

21 Temmuz 2017 yılında Palermo

30 Temmuz 2019 yılında Denizlispor

1 Temmuz 2021 yılında Lech Poznan

Radoslaw Murawski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslaw Murawski şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radoslaw Murawski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Piast Gliwice

Polonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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