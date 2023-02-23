Radoslaw Sewerys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Sewerys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslaw Sewerys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radoslaw Sewerys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radoslaw Sewerys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Sewerys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radoslaw Sewerys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Sewerys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Sewerys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radoslaw Sewerys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radoslaw Sewerys 10 Ocak 2004 tarihinde Końskie şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Seweryś şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radoslaw Sewerys Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Radoslaw Sewerys, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 18 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Sewerys'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radoslaw Sewerys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radoslaw Sewerys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Radoslaw Sewerys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radoslaw Sewerys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Korona U19

18 Aralık 2019 yılında Korona Kielce

Radoslaw Sewerys kimdir

Radoslaw Sewerys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radoslaw Sewerys şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Korona Kielce

Radoslaw Sewerys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polska U14 takımında 5 numaralı formasıyla 30 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radoslaw Sewerys nereli

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