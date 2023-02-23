Radoslaw Tuleja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Tuleja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radoslaw Tuleja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Radoslaw Tuleja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Radoslaw Tuleja 17 Haziran 2003 tarihinde Grudziądz şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Radosław Tuleja şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Radoslaw Tuleja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FÚTBOLMORRA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Radoslaw Tuleja'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Radoslaw Tuleja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Radoslaw Tuleja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Lechia II
13 Temmuz 2022 yılında Kotwica
7 Şubat 2023 yılında GKS Tychy
Radoslaw Tuleja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Radoslaw Tuleja şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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