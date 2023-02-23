Radoslaw Tuleja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radoslaw Tuleja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Radoslaw Tuleja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radoslaw Tuleja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.