Radovan Barjaktarovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radovan Barjaktarovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radovan Barjaktarovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radovan Barjaktarovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radovan Barjaktarovic 10 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Радован Барјактаровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radovan Barjaktarovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radovan Barjaktarovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radovan Barjaktarovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radovan Barjaktarovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radovan Barjaktarovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radovan Barjaktarovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radovan Barjaktarovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2021 yılında FK Bokelj

12 Şubat 2021 yılında Otrant-Olympic

30 Haziran 2021 yılında FK Bokelj

11 Şubat 2022 yılında Otrant-Olympic

29 Ocak 2023 yılında Zeta Golubovac

Radovan Barjaktarovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radovan Barjaktarovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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