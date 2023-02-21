Radovan Murin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radovan Murin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radovan Murin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radovan Murin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radovan Murin 3 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radovan Murin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Radovan Murin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Radovan Murin'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radovan Murin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radovan Murin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radovan Murin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radovan Murin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ostrava B

Radovan Murin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radovan Murin şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Sokol Pustkovec (2007 - 2009)FC Baník Ostrava (2009 - 2011)TJ Sokol Pustkovec (2010 - 2012)FC Baník Ostrava (2012 - 2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.