Radovan Pankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radovan Pankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radovan Pankov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radovan Pankov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radovan Pankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radovan Pankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radovan Pankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radovan Pankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radovan Pankov 5 Ağu 1995 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Радован Панков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radovan Pankov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Radovan Pankov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Radovan Pankov'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radovan Pankov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rasapankov/

Radovan Pankovboyu ve yaşı kaç

Radovan Pankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radovan Pankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Radovan Pankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radovan Pankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2016 yılında Ural

1 Temmuz 2017 yılında AEK Larnaca

30 Haziran 2018 yılında Ural

1 Temmuz 2018 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

6 Şubat 2023 yılında Čukarički

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Radovan Pankov kimdir

Radovan Pankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radovan Pankov şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Vojvodina Novi Sad (-2014)

Radovan Pankov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radovan Pankov nereli

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