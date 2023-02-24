Radovan Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radovan Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radovan Vasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radovan Vasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radovan Vasic 27 Temmuz 1993 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Radovan Vasić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radovan Vasic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radovan Vasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 25 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Radovan Vasic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radovan Vasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radovan Vasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radovan Vasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radovan Vasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Velez Mostar

30 Ocak 2018 yılında Drina Zvornik

6 Ağustos 2018 yılında OFK Sloga

25 Şubat 2019 yılında Drina Zvornik

Radovan Vasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radovan Vasic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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