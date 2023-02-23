Radu Ciresoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ciresoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radu Ciresoiu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radu Ciresoiu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radu Ciresoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ciresoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radu Ciresoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ciresoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Ciresoiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Ciresoiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Ciresoiu 9 Ocak 2004 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Gabriel Cireșoiu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Ciresoiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radu Ciresoiu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radu Ciresoiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Ciresoiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Radu Ciresoiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Ciresoiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FCSB II

1 Temmuz 2021 yılında U. Constanta

30 Ocak 2023 yılında FCSB II

31 Ocak 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

Radu Ciresoiu kimdir

Radu Ciresoiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Ciresoiu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Radu Ciresoiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Radu Ciresoiu nereli

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