Radu Ciurel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ciurel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Ciurel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Ciurel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Ciurel 26 Temmuz 2005 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Daniel Ciurel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Ciurel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radu Ciurel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara U19 U19 futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara U19 U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Radu Ciurel'nin Ripensia Timisoara U19 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radu Ciurel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Ciurel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Ciurel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Ciurel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Ripensia U19

Radu Ciurel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Ciurel şuan Ripensia Timisoara U19 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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