Radu Crisan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Crisan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Crisan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Crisan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Crisan 27 Nisan 1996 tarihinde Turda şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Crişan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Crisan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Radu Crisan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Radu Crisan'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radu Crisan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Crisan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Crisan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Crisan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında U Cluj

1 Temmuz 2016 yılında Astra Giurgiu

1 Ağustos 2016 yılında Ac. Clinceni

31 Aralık 2016 yılında Astra Giurgiu

1 Ocak 2017 yılında FC Hermannstadt

30 Haziran 2018 yılında Astra Giurgiu

20 Ağustos 2019 yılında D. Calarasi

15 Ocak 2020 yılında Astra Giurgiu

16 Ocak 2020 yılında UTA Arad

11 Ağustos 2020 yılında Astra Giurgiu

12 Ağustos 2020 yılında FC Rapid 1923

31 Aralık 2020 yılında Astra Giurgiu

1 Ocak 2021 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2021 yılında Astra Giurgiu

26 Temmuz 2021 yılında CSC Selimbar

Radu Crisan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Crisan şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radu Crisan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universitatea Cluj (-2015)

Romanya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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