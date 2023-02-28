Radu Ginsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ginsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radu Ginsari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Radu Ginsari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Radu Ginsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ginsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Radu Ginsari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Ginsari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Ginsari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Ginsari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Ginsari 10 Aralık 1991 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Gînsari şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Ginsari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Radu Ginsari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Milsami Orhei futbol takımında oynamaktadır. FC Milsami Orhei takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radu Ginsari'nin FC Milsami Orhei ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radu Ginsari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ginsari10/

Radu Ginsari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Ginsari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Radu Ginsari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Ginsari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ac Chisinau U19

1 Temmuz 2010 yılında Ac. Chisinau

30 Ağustos 2013 yılında Zimbru Chisinau

1 Temmuz 2014 yılında FC Sheriff

3 Temmuz 2017 yılında Hapoel Haifa

4 Temmuz 2019 yılında KS Samara

6 Şubat 2020 yılında Kiryat Shmona

30 Haziran 2020 yılında KS Samara

26 Şubat 2021 yılında Milsami

29 Ağustos 2021 yılında AO Xanthi

1 Temmuz 2022 yılında Milsami

Radu Ginsari kimdir

Radu Ginsari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Ginsari şuan FC Milsami Orhei takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Radu Ginsari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 11 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 7 gol atmıştır.

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Radu Ginsari nereli

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