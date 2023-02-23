Radu Leonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Leonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Leonte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Leonte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Leonte 16 Haziran 1991 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Traian Leonte şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Leonte Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Radu Leonte'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radu Leonte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Leonte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Radu Leonte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Leonte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Corona Brasov

1 Temmuz 2013 yılında Păpăuţi

1 Ocak 2014 yılında Corona Brasov

15 Temmuz 2014 yılında Minaur

1 Ağustos 2016 yılında AFC Harman

1 Temmuz 2017 yılında OC Rasnov

1 Temmuz 2018 yılında SR Brasov

1 Ocak 2019 yılında AFC Harman

1 Temmuz 2019 yılında Corona Brasov

Radu Leonte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Leonte şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.