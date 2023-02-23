Radu Negru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Negru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Negru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Negru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Negru 17 Nisan 1999 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Alexandru Negru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Negru Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radu Negru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Radu Negru'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Radu Negru Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/RaddaPeFaceb00k

Radu Negru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Negru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Negru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Negru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC U Craiova

Radu Negru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Negru şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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