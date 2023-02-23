Radu Rogac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Rogac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Rogac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Rogac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Rogac 7 Haziran 1995 tarihinde Bălți şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Rogac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radu Rogac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radu Rogac'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radu Rogac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rogac.radu/

Radu Rogac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Rogac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Rogac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Rogac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında FC Ungheni

31 Aralık 2016 yılında Zaria Balti

27 Şubat 2017 yılında Dinamo

31 Aralık 2017 yılında Zaria Balti

27 Mart 2018 yılında FC Petrocub

15 Ağustos 2018 yılında Tarxien

5 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

10 Eylül 2020 yılında Ripensia

18 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

Radu Rogac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Rogac şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Radu Rogac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Olimpia Bălți

Moldova takımında 14 numaralı formasıyla 27 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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