Radu Simion kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Simion Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Simion adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Simion Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Simion 16 Ağustos 2001 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Marian Simion şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Simion Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Radu Simion, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radu Simion'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Radu Simion Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Simion isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Simion Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Simion futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında FC Pucioasa

30 Haziran 2021 yılında Chindia U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Pucioasa

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

Radu Simion Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Simion şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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