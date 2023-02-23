Radu Zamfir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Zamfir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Zamfir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Zamfir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Zamfir 2 Temmuz 2001 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Ștefan Zamfir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Zamfir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radu Zamfir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Radu Zamfir'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radu Zamfir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Zamfir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Zamfir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Zamfir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Dinamo

2 Temmuz 2019 yılında Daco-Getica

1 Kasım 2019 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2020 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

30 Haziran 2022 yılında FC Voluntari

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari II

12 Ağustos 2022 yılında Progresul Sp.

30 Haziran 2023 yılında FC Voluntari II

Radu Zamfir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Zamfir şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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