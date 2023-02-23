Radu Zamfir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radu Zamfir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radu Zamfir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radu Zamfir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radu Zamfir 2 Ağustos 2000 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Radu Gabriel Zamfir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radu Zamfir Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radu Zamfir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Radu Zamfir'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radu Zamfir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radu Zamfir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radu Zamfir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radu Zamfir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sport Team Buc.

1 Temmuz 2016 yılında FCSB II

1 Eylül 2019 yılında Farul Constanta

31 Aralık 2019 yılında FCSB II

1 Ocak 2020 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2020 yılında FCSB II

23 Eylül 2020 yılında CS Afumati

30 Haziran 2021 yılında FCSB II

26 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

1 Ocak 2022 yılında FCSB II

1 Şubat 2022 yılında U. Constanta

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Radu Zamfir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radu Zamfir şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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