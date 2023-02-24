Radule Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radule Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radule Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radule Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radule Sekulic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radule Sekulic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına - tarihinde katılmıştır. Radule Sekulic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radule Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radule Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radule Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radule Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radule Sekulic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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