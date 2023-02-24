Radule Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radule Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radule Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radule Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radule Zivkovic 20 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan,Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Radule Živković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radule Zivkovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Radule Zivkovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radule Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radule Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radule Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radule Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2011 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2015 yılında Rudar Pljevlja

27 Temmuz 2018 yılında OFK Titograd

14 Ocak 2020 yılında FK Podgorica

1 Temmuz 2021 yılında FK Decic Tuzi

11 Ocak 2023 yılında Arsenal Tivat

Radule Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radule Zivkovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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