Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) görev tanımı nedir, Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) ne iş yapar, Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Tanımı;

Metal parçaları birleştirerek motorlu araçların radyatörlerini imal eden kişidir.

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Maaşı Ne Kadar? 2021 Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Maaşları

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) maaşı ortalama aylık 5.600 - TL’dir. En düşük Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Ne İş Yapar?

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bakır rolelerin kenarlarını merdanede kıvırmak,

b) Saç makaraya sarmak, Preslenen petek parçalarını ölçüye uygun şeklide kesmek,

c) Petek kalıbını seçip kalıp içine radyatör borularını ve petek parçalarını yerleştirmek,

d) Borularla petek parçaları arasına lehim parçaları koyup fırına atıp, fırın içinde lehimlerin eriyerek petek parçaları ile boruların birbirine yapışmasını temin etmek,

e) Petekleri fırından çıkartıp, soğumasını beklemek ve ilgililere teslim etmek,

f) İş bitiminde kullandığı takımları temizleyip yerlerine kaldırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Radyatör İmalat İşçisi (Motorlu Araç) mesleğinin meslek kodu 7213.11 olarak belirlenmiştir



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