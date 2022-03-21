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Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü görev tanımı nedir, Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü ne iş yapar, Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü Tanımı;

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Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü Maaşları

Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3133.07

Meslek Adı :

Radyoaktif Maddeler Kimyasal İşlem Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

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