Radyobiyoloji ne demek, TDK'ya göre Radyobiyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyobiyoloji ne demek? Radyobiyoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyobiyoloji kelimesi. Peki radyobiyoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyobiyoloji nedir, radyobiyoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOBİYOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyobiyoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyobiyoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyobiyoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji

