Radyoelektriksel ne demek, TDK'ya göre Radyoelektriksel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyoelektriksel ne demek? Radyoelektriksel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyoelektriksel kelimesi. Peki radyoelektriksel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyoelektriksel nedir, radyoelektriksel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOELEKTRİKSEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyoelektriksel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre radyoelektriksel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Radyoelektriğe ilişkin

