Radyoelektronik ne demek, TDK'ya göre Radyoelektronik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyoelektronik ne demek? Radyoelektronik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyoelektronik kelimesi. Peki radyoelektronik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyoelektronik nedir, radyoelektronik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOELEKTRONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyoelektronik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyoelektronik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyoelektronik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektroniğin radyoelektriğe uygulanması

