Radyolink ne demek, TDK'ya göre Radyolink kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyolink ne demek? Radyolink TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyolink kelimesi. Peki radyolink ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyolink nedir, radyolink kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOLİNK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyolink kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyolink kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre radyolink kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Radyo, telefon, televizyon, teleks vb. iletişim araçlarının kablo bağlantısı olmaksızın, istasyonlar arasında veya stüdyo ile verici istasyon arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile bağlantı kurmasına yarayan sistem

