Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Özkur SANKO’da

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. H. Ayhan Özkur, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Prof. Dr. H. Ayhan Özkur, 1965 yılında Antakya'da doğdu. Orta ve lise eğitimini Antakya'da tamamladı. 1989 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Şırnak Uludere Merkez Sağlık Ocağı'nda mecburi hizmetini yaptı.

1994-1998 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başladı ve 1998 yılında mezun oldu. Aynı anabilim dalında 2001 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve 2013 yılında profesör oldu. 2013 yılında pediatrik radyoloji yandal uzmanlık diplomasını aldı. 2017 yılında bölüm başkanlığı yaptı. 38'i yurtdışı olmak üzere, 80 yayını bulunan Prof. Dr. Özkur, uluslararası yayınlara 400 üzerinde atıf almıştır. 2000 yılından bu yana ağırlıklı olarak nonvazküler girişimsel radyoloji alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Aralık 2017 tarihinden itibaren SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başlayan Prof. Dr. H. Ayhan Özkur; Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Metin Bayram, Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden Uzm. Dr. Zülküf Ekşi, Uzm. Dr. Mehmet Ali Cüce ile birlikte radyoloji bölümünde görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Radyoloji anabilim dalı

İleri radyolojik tetkik ve teşhis yöntemlerini geniş çaplı kullanma olanağı sağlayan ünitemiz en gelişmiş teknoloji ile donatılmıştır.

Biri 128 kanallı, diğeri 16 kanallı 2 adet Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi cihazı, 1 adet 1,5 TeslaMagnetik Rezonans Görüntüleme cihazı, 7 adet Ultrasonografi / Renkli Doppler Ultrasonografi cihazı, 3 adet Dijital Radyoloji Cihazı, 2 adet Seyyar Dijital Röntgen Cihazı, Kemik DansitometreCihazı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tektam dijital, kontrastlı mamografi incelemesi ve tomosentez çekimi yapılabilenMamografi cihazı ve 1 adet DSA (flatdedektörlü dijital anjiocihazı) mevcuttur. Bu cihazların yardımı ile radyoloji bölümünde, Koroner BT Anjiyografi dahil olmak üzere tüm noninvazivanjiografik görüntülemeler, BT ve MR görüntülemeleri yanı sıra Üçüncü Düzey ve 4 Boyutlu Obstetrik USG ve Renkli Doppler incelemeleri, ince iğne aspirasyon biyopsileri, Tru-cut biyopsileri, Apse drenajları, Karaciğer, tiroit, meme, prostat, kas ve lezyon biyopsileri, parasentez, torasentez, Meme lezyon işaretleme işlemleri, Varis Tedavisi, Karaciğer ve safra yollarına yönelik girişimsel işlemler (PTK, perkütanbiliyer drenaj, perkütan kist hidatik tedavisi, stent, balon), Böbrek ve mesaneye yönelik girişimsel işlemler, Karotis/ vertebral arter darlıklarında balon / stent uygulamaları, Tanısal amaçlı anjiografiler, Damar darlık ve tıkanıklıkların anjiografik görüntülemesi ve tedavileri, Anevrizma, vaskülermalformasyon, fistül gibi damar hastalıklarının anjiografik görüntülenmesi ve tedavileri, Tümörlere yönelik anjiografik tanı ve tedaviler (TAKE, TARE vb), Kanamalarda anjiografik tedaviler gibi vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemler başarı ile yapılmaktadır.

Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyaliz Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Kaynak: İHA