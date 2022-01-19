Radyoteknoloji ne demek, TDK'ya göre Radyoteknoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyoteknoloji ne demek? Radyoteknoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyoteknoloji kelimesi. Peki radyoteknoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyoteknoloji nedir, radyoteknoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOTEKNOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyoteknoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyoteknoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyoteknoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektro filmi çekme tekniği

