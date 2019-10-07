Radyoteknoloji teknisyenlerine özel eğitim semineri

İzmir'de gerçekleştirilen ve 200 kişinin katıldığı seminerde radyoteknoloji teknisyenleri, radyasyondan korunma, iş sağlığı ve güvenliği, röntgen çekim hataları, kontrast madde kullanımında yenilikler gibi konularda bilgi aldı.

Radyoteknoloji teknisyenleri, İzmir'de düzenlenen konferansta bir araya geldi. 200 kişinin katıldığı eğitim semineri, Medical Park İzmir Hastanesi ve Türk Medical Radyoteknoloji Derneği iş birliğinde yapıldı. Seminerde teknisyenlere; radyasyondan korunma, iş sağlığı ve güvenliği, röntgen çekim hataları, kontrast madde kullanımında yenilikler, MR'da ileri uygulamalar, bilgisayarlı tomografide teknolojik gelişmeler konuları üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

Yaklaşık yedi saat süren eğitiminin sonunda katılımcılara başarı sertifikası verildi. Eğitim ile ilgili bilgi veren Medical Park İzmir Hastanesi Radyoloji Bölümü Sorumlu Teknikeri Mikail Hasır, "Radyolojik tanı süreçleri ve invazif radyolojik girişimler, tıbbi görüntüleme süreçlerindeki bilişim teknolojisi gelişmeleri ve yapay zeka uygulamaları ile daha güvenilir ve hızlı yapılır hala gelmiştir" dedi.

Hasır, seminerin radyoloji teknisyenlerinin bilgilerinin güncellenmesi adına çok yararlı bir toplantı olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA