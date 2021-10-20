Radyotelgraf ne demek, TDK'ya göre Radyotelgraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyotelgraf ne demek? Radyotelgraf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyotelgraf kelimesi. Peki radyotelgraf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyotelgraf nedir, radyotelgraf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOTELGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyotelgraf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyotelgraf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyotelgraf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Telsiz telgraf

