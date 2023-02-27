Rae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rae Woo Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rae Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rae Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rae Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rae Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rae Woo Kim 12 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김래우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rae Woo Kim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rae Woo Kim'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rae Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rae Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Rae Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rae Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk Altyapı

1 Ocak 2020 yılında Jeonbuk H. U18

25 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Rae Woo Kim kimdir

Rae Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rae Woo Kim şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeju United U12 (제주유나이티드U12, 2014-2016),
Jeonbuk Hyundai Motors U15 (동국대학교 사범대학 부속 금산중학교, 2017-2019),
Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2020-)

Rae Woo Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U16 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U14 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U13 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U15 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rae Woo Kim nereli

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